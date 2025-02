Ilrestodelcarlino.it - Rugby Pesaro, duello diretto. I Kiwi se la vedono con Valpolicella

Per la Fiorini: conè la prima partita casalinga del 2025. Oggi alle 14,30 al TeknowoolPark altra sfida diretta per igiallorossi nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Dopo la pausa natalizia e le due trasferte consecutive, per igiallorossi è ora di tornare sul campo di casa. Avversaria del giorno. La formazione veneta è al 4° gradino della classifica con 32 punti,con 29 è invece 5°. Nella sfida di andata, sul campo veneto, a guadagnare la vittoria al termine di un match tiratissimo è stata. "Veniamo da due trasferte impegnative in campi pesanti, ci siamo presi i primi giorni della settimana per recuperare le forze e gli acciacchi, prima di iniziare il lavoro ben focalizzati sulla partita di domenica".