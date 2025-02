Sport.quotidiano.net - Rugby. Il Giacobazzi fa visita al Lyons

Restare in scia della capolista Brixia vincendo l’ottava gara di fila per provare il sorpasso nello scontro diretto di domenica prossima a Collegarola. Per non rovinarsi i piani, ilnon può sbagliare alle 14,30 al Beltrametti di Piacenza con, squadra cadetta che si trova a metà classifica. "Botticino ci ha messo in difficoltà – spiega Carlo Mazzi, utility back –, ma proprio per questo è stato importante portare a casa i 4 punti. Sarà lo stesso con". Le altre dell’11° turno: Sondrio-Colorno, Bergamo-Bologna, Botticino-Pieve, Brixia-Rovato. Classifica: Brixia 40,38, Bologna, Bergamo 35,24, Colorno 23, Rovato 20, Sondrio, Botticino 17, Pieve 15.