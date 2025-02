Ilrestodelcarlino.it - Rugby A Elite, il Rovigo torna al successo: 17-12 contro Fiamme Oro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 febbraio 2025 – Davanti alle telecamere di RaiSport la Femi Cza vincere, seppur a fatica,Oro. Una partita che ha regalato emozioni ai circa 1500 presenti al Battaglini, un match aperto dal primo all’ultimo minuto con vittoria dei bersaglierei per 17-12 in un finale da suspence.che conquista 4 punti, la squadra della Polizia di Stato il punto di bonus difensivo. Fin dai primi minuti i rossoblù vogliono imporre la propria fisicità: dopo un primo attacco non concretizzato al 3’ i bersaglieri trovano la marcatura con Ferro che recupera l’ovale da una touche sbagliata dei cremisi. Chillon non converte, 5-0. Al 9’ leOro risalgono il campo, ottengono un calcio a favore e optano per i pali, Di Marco è preciso, 5-3. Al 23’ Cosi esce per un cartellino giallo, bersaglieri in quattordici.