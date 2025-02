Palermotoday.it - Rubano cavi di rame e poi li bruciano nella costa di Carini

Leggi su Palermotoday.it

die poi lidi. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi per spegnere un incendio divampato in un tratto in via Amerigo Vespucci, sul lungomare carinese, dove i ladri accumulano le matasse dirubati e gli danno fuoco per togliere la guaina in.