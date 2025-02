Zonawrestling.net - ROYAL RUMBLE: Rissa Reale femminile con tante sorprese ma alla fine la spunta Charlotte!

2025 è qui. E si apre con il primo dei dueMatch omonimi, quello dedicato alle lottatrici WWE. Tra le speranze di debutti e ritorni (con quello già confermato diFlair, grande favorita), chi sfiderà Tiffany Stratton o Rhea Ripley a Wrestlemania 41?Dopo una breve introduzioni di Stephanie McMahon, è tempo di conoscere le prime due partecipanti alMatchdi serata: con il numero 1 fa il suo ingresso Iyo Sky, una delle favorite della vigilia insiemegià citata figlia del Nature Boy. Per la giapponese una montagna da scalare per provare ad agguantare il title match di Wrestlemania 41, così come per la numero 2, l’ex campionessa Liv Morgan. Saranno loro a dare il via alle danze!Dopo un inizio di schermaglie tra le due, al numero 3 il primo ingresso particolare di serata: Roxanne Perez, da NXT, prende parte! Segue la nuova Women’s Intercontinental Champion, Lyra Valkyria, che deve sopperire anche ad un piccolo problema di attire.