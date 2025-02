Zonawrestling.net - ROYAL RUMBLE: Jey Uso ha vinto la Royal Rumble 2025

Una vittoria storica allamaschileIn uno dei finali più sorprendenti nella storia della, Jey Uso ha conquistato l’edizionedel match maschile, eliminando per ultimo John Cena dopo oltre 80 minuti di battaglia. Una vittoria che ha sconvolto i pronostici della vigilia, che vedevano come principali favoriti lo stesso Cena e CM Punk.I momenti chiave dellaIl match ha visto diversi momenti significativi, tra cui l’eliminazione congiunta di Roman Reigns e Seth Rollins per mano di CM Punk, che ha acceso ulteriormente la loro rivalità. Notevole anche la performance di Penta, che è durato oltre 42 minuti prima di essere eliminato da Finn Balor. Da sottolineare anche le grandi prestazioni dei due “mostri” Bron Breakker e Jacob Fatu, che sono stati eliminati rispettivamente da Roman Reigns e Braun Strowman ma solo dopo aver mietuto numerose vittime e aver dato grande prova di resistenza.