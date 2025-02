Zonawrestling.net - ROYAL RUMBLE: Cody Rhodes è spietato, vendetta cruda nei confronti di Kevin Owens! Homelander, sei tu?

La 38esima edizione disi è aperta con la vittoria della Rissa Reale femminile da parte di Charlotte Flair, che ha ampiamente rispettato i gradi di favorita numero 1. Il 2-1 dei #DIY contro i Motor City Machine Guns, propiziato dagli Street Profits, ha consentito a Gargano e Ciampa di mantenere i titoli di coppia ma ora è il momento di tornare a fare sul serio. Dopo due mesi di odio, rancore, rabbia e via dicendo,si trovano faccia a faccia con le scale in sottofondo. Il Ladder Match decreterà l’unico Undisputed WWE Champion, dopo i dubbi dello sfidante sul finale del loro ultimo scontro. Ma, oggi, le chiacchere stanno a zero. Che guerra sia, in attesa di scoprire chi vincerà, invece, lamaschile che chiuderà il premium live event.Attesa palpabile,messo alle strette: KO con la chance della vita!L’unico ad entrare con il titolo, ironicamente, potrebbe essere proprio