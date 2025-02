Ilgiorno.it - Rotonda inaugurata da due incidenti

Duein poche ore segnano il debutto dellasul Pagani, la Sp 45 che collega Vimercate a Villasanta, dove il nuovo corso è cominciato a metà settimana con le opere di desemaforizzazione. I semafori hanno lasciato spazio al rondò, ma gli automobilisti che pure attendevano la novità da tempo, spiazzati, sono finiti sopra la rotatoria, uno addirittura ribaltandosi. Avvio accidentato per l’opera messa in cantiere dalla Provincia, costo 800mila euro, con l’obiettivo proprio di cancellare code e sinistri, alcuni anche molto gravi, che su questa strada si sono sempre verificati. Nessun ferito se non lieve per fortuna e traffico rallentato a causa del cantiere che proseguirà ancora per qualche tempo. È questo il primo bilancio del cambiamento. All’appello mancano il guard-rail della pista ciclopedonale, illuminazione, aiuole, asfaltatura, segnaletica.