Lanazione.it - Rotary e Panathlon uniti. Protocollo per impianti a misura di atleti disabili

sportivi adiparalimpici. Un, firmato a Poggibonsi per iniziativa dinelle loro articolazioni dell’Alta Valdelsa, impegna le amministrazioni comunali del circondario - hanno aderito Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano - a rendere le strutture per la pratica agonistica più accessibili alle persone contà. La firma del documento, nelle sale del ristorante Alcide. I presidenti delle due associazioni che operano sul territorio, Angelo Minutella per ile Stefano Bianchi per il, hanno accolto Matteo Betti, pluricampione senese di scherma che ha conquistato l’argento nel fioretto a squadre e il bronzo individuale alle paralimpiadi di Parigi, e Flavia Grazi, presidente di Anffas Alta Valdelsa, ente che svolge all’interno del progetto il ruolo di partner privilegiato, in virtù di un impegno che va avanti da decenni anche nella promozione dello sport tra i giovani contà: un esempio, la loro partecipazione da protagonisti sul campo all’annuale Giornata ginnico ricreativa al Bernino.