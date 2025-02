Juventusnews24.com - Rosucci: «Caruso era importante ma la sua assenza non è il motivo delle nostre prestazioni»

di Mauro Munno, difensore della Juventus Women, parla al termine del pareggio casalingobianconere con il Napoli. Le sue dichiarazioni(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Martina, difensore della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio di Serie A femminile tra le bianconere e il Napoli.PERIODO – «Momenti difficili sappiamo che capitano durante le stagioni e le grandi squadre li affrontano e li superano. Era stata difficile la settimana dopo la Roma e l’abbiamo affrontata bene. Abbiamo perso una partita che ci ha portato in semifinale, oggi credo ci sia mancato solo il goal, abbiamo tirato tantissimo in porta, forse molto più di altre partite. Non abbiamo concesso molto ma come sempre quando non chiudi le partite come era successo a Sassuolo rischi di prenderlo.