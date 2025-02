Romito riqualificazione energetica per la scuola Al Comune maxi-finanziamento da 14 milioni

Lanazione.it - Romito, riqualificazione energetica per la scuola . Al Comune maxi-finanziamento da 1,4 milioni

Più di un milione di euro per ladi. Arcola "sbaraglia" i Comuni della Liguria ottenendo ilutile per intervenire sul plesso. Ildi Arcola ha partecipato al bando del Miur e "conquistato" ilche permetterà di ottimizzare la struttura dellaromitese. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti approvato la graduatoria per gli interventi difinanziabili: Arcola si è classificata al settimo posto a livello nazionale, ottimo traguardo, e unicodi tutta la Liguria. Un risultato che riempie di soddisfazione e a fronte del quale ilconcesso ammonta precisamente a 1.451.731,72 euro. Grazie a queste risorse il blocco dellaprimaria del plesso scolastico diMagra sarà interessato da molteplici interventi.