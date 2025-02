Iodonna.it - Romantica e nostalgica, la camicia con fiocco si abbina così

Nodi di stile. Lacontorna a far battere il cuore nell’anticipo della Primavera 2025, proponendosi come un’alternativa più femminile e scenografica rispetto alla classica botton down. Anche conosciuta come pussy bow blouse, un termine di origine inglese che fa riferimento proprio alannodato sotto il collo, ispirato ai nastri usati per adornare i gatti domestici, porta con sè un fascino nostalgico che la lega a icone di stile di differenti epoche. Elegante, versatile, indispensabile: la camicetta conconquista l’autunno 2024 X Elemento distintivo nel power dressing femminile degli anni ’80 indossata da Margaret Thatcher e da Lady Diana in una versione più demure, dalla sensualità francese nei look di Catherine Deneuve e Brigitte Bardot, e oggi solenne e bon ton scelta da icone di stile come Kate Middleton e Melania Trump.