Roma, Zalewski saluta: UFFICIALE il passaggio all'Inter

Manca sempre meno alla fine della sessione di calciomercato e adesso sembra esserci una vera e propria corsa contro il tempo per le squadre per provare a tesserare i nuovi acquisti. L’Inter ha di fatto affondato il colpo per portare alla propria corte Nicolain tempo, così da averlo a disposizione durante il derby di Milano, che si terrà domani 2 febbraio alle ore 18:00.è finalmente giunto nel capoluogo lombardo, dopo aver trovato l’accordo di rinnovo con lafino al 2026 per poter rendere appunto possibile il prestito ai nerazzurri. L’affare, infatti, si è chiuso con un prestito oneroso a 600.000 euro, con un diritto di riscatto tra i 5 e i 7 milioni di euro ed è stato ufficializzato dagli stessi meneghini, attraverso un post su Twitter. Giuseppe Marotta, AD e presidente dell’Inter, e tutta la dirigenza meneghina, ha provato il tutto per tutto per velocizzare la situazione ed è riuscito nell’intento di avere il ragazzo di Tivoli a disposizione, per il Derby della Madonnina.