Sololaroma.it - Roma su Goglichidze, il presidente dell’Empoli conferma: le cifre dell’offerta

Leggi su Sololaroma.it

Ultime ore di calciomercato molto frenetiche per la, che deve chiudere diverse operazioni in entrata per rinforzare l’organico a disposizione di Claudio Ranieri. Vista la cessione di Mario Hermoso all’Atletico Madrid e l’imminente passaggio di Samuel Dahl al Benfica, il ds Ghisolfi è al lavoro per portare nella capitale un nuovo difensore centrale un esterno sinistro che possa far rifiatare Angelino. L’ultima idea è quella che porta a Saba. Corsi: “So dell’interesse dellaper”Lastarebbe facendo sul serio pere la trattativa sarebbe già in fase avanzata. Ai microfoni de La24.it, Fabrizio Corsi,, hato queste voci: “So che c’è l’interesse perda parte dellaperché mi è stato detto dai procuratori.