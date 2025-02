Thesocialpost.it - Roma, quindicenne accoltellato in strada. Caccia agli aggressori

Un ragazzo italiano di 15 anni è stato ferito con una coltellata questa sera, 2 febbraio, in piazza Flavio Biondo, nel quartiere Monteverde. Il giovane è stato trovato riverso sul marciapiede dai soccorritori del 118, allertati da alcuni passanti. Immediato l’intervento delle volanti della polizia di Monteverde, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e dare un volto ai responsabili.Secondo le prime testimonianze, l’adolescente potrebbe aver tentato di opporsi a una rapina, ma è stato accerchiato e colpito. Sarebbero stati più, come riferiscono alcuni testimoni, a scarsi contro di lui prima di fuggire, lasciandolo ferito sull’asfalto.Il 15enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni.