Roma-Napoli streaming gratis | guarda ora la Diretta live del posticipo di Serie A

La ventitreesima giornata diA propone un big match imperdibile:, una sfida tra due squadre in grande forma e con ambizioni importanti. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi di Claudio Ranieri cercano punti pesanti per la qualificazione in Champions League, mentre ildi Antonio Conte, capolista dellaA, vuole proseguire la sua corsa verso lo Scudetto.Laarriva da un periodo positivo, con sei risultati utili consecutivi e la recente vittoria sull’Eintracht Francoforte che ha garantito ai capitolini l’accesso ai playoff di Europa League. Sul fronte opposto, ilè in uno stato di forma impressionante, con sette vittorie consecutive, tra cui i successi di prestigio contro Atalanta e Juventus.La sfida si preannuncia equilibrata e spettacolare, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per consolidare i rispettivi obiettivi stagionali.