Spazionapoli.it - Roma-Napoli, simulazione e rigori: caos contro Fabbri

Leggi su Spazionapoli.it

, due episodi dubbi all’interno dell’area di rigore: polemiche sui social rispetto alla doppia situazione.Il match traha scatenato più di qualche polemica all’indirizzo del direttore di gara. Gli azzurri, infatti, nonostante abbiano condotto un buon primo tempo e siano passati in vantaggio grazie al gol dell’ex di Leonardo Spinazzola, si sono sentiti penalizzati in due episodi distinti all’interno dell’area di rigore delladurante il corso della prima frazione di gioco. Protagonisti della doppia situazioni sono stati Matteo Politano e Scott McTominay., nel mirino Politano e McTominay: scoppia la polemicaA parere dei tifosi partenopei sui social, infatti, la direzione dell’arbitronel corso del primo tempo non è stata buona. Matteo Politano, uomo fondamentale per i meccanismi difensivi oltre che offensivi deldi Antonio Conte, è stato ammonito a seguito di una, giudizio ritenuto troppo eccessivo da Luca Marelli a Dazn.