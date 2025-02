Calciomercato.it - Roma-Napoli, Ranieri sorprende: non succedeva dall’andata. E i tifosi omaggiano El Shaarawy

Il tecnico giallorosso conferma Rensch sulla fascia destra tornando alla difesa a quattro dopo parecchio tempoAll’Olimpico va in scena il big match tra, il fatidico Derby del Sole che disegna però obiettivi molto diversi tra loro. Gli azzurri di Conte hanno la grande chance di allungare sull’Inter che ha agguantato il pareggio solo nel finale contro il Milan, i giallorossi invece vogliono provare a tenere le distanze con le squadre che la precedono in zona europea per sfruttare magari qualche passo falso e rimontare.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itLa formazione iniziale di Claudioha stupito tutti, senza dubbio, visto che sono fuori parecchi titolari. Ad esempio siedono in panchina Hummels, Paredes (ma il turno di riposo per lui era quasi annunciato), Saelemaekers, Pellegrini, più Dybala e Dovbyk.