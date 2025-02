Lapresse.it - Roma-Napoli, nella sfida tra i tifosi vince la scaramanzia

Leggi su Lapresse.it

“Nun se dicono i risultati prima. Io non so per i pronostici, non glielo dirò mai“: esordisce così una tifosa dellaall’esterno dello Stadio Olimpico, in fila per assistere al match dei giallorossi contro la capolista, valida per la 23esima giornata di Serie A. All’esterno del settore ospiti, risponde alla suaun tifoso partenopeo: “Io porto male alle interviste, non farmi dire niente!”, dice. Tanto calore ed entusiasmo in entrambe le tifoserie prima della partita, e tra i fan giallorossi ci sono anche alcuni supporter olandesi: “Perché la? Non se può pagà”, dice uno. Ma c’è anche chi azzarda un pronostico: un tifosonista dice 2-1 con gol di Dybala, mentre tra i fan azzurri c’è chi rilancia con il gol degli ex, Matteo Politano e Romelu Lukaku. Insomma, da entrambi i lati tante aspettative e voglia di godersi un grande spettacolo calcistico, in attesa che il campo dia il suo verdetto.