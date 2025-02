Ilnapolista.it - Roma-Napoli, le ufficiali: Conte conferma l’undici tipo. Ranieri lascia in panchina Dovbyk e Dybala

Le formazionidi. Antoniodella gara con la Juventus. Buongiorno è recuperato ma andrà in. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A il solito trio Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l’attacco.invece sceglie il 3-5-2 con Svilar tra i pali, linea difensiva composta da Mancini al centro con ai lati Rensch e N’Dicka. Sugli esterni di centrocampo El Shaarawy a destra e Angelino a sinistra, in mezzo Cristante con Koné e Pisilli. Sorpresa in attacco dove non ci sono, ma Soulé, ShomurodovLe formazioni(3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. All.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.