Terzotemponapoli.com - Roma-Napoli: la sfida si accende! Le scelte di Conte e Ranieri

Leggi su Terzotemponapoli.com

Le formazioni ufficialiAlle 19:40 sono state diramate le formazioni ufficiali dellatra, valida per la 23ª giornata di Serie A. Due schieramenti diversi per Claudioe Antonio: il tecnico giallorosso opta per un 3-5-2 equilibrato, mentre l’allenatore partenopeo conferma il suo 4-3-3 offensivo.(3-5-2)Allenatore: ClaudioFormazione: Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov.(4-3-3)Allenatore: AntonioFormazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.confermate daIlscenderà in campo con la classica maglia azzurra e senza sorprese nella formazione titolare.