Roma-Napoli il calcio che unisce | il murale di Drugi celebra Conti e Maradona

C’è grande attesa per la sfida di stasera tra, due squadre protagoniste di rivalità accese negli ultimi anni, segnate anche da tensioni tra le rispettive tifoserie. Proprio per lanciare un messaggio di rispetto e sportività, il celebre street artist, già autore di un notodedicato a Claudio Ranieri a Testaccio, ha realizzato una nuova opera su via Teulada, questa voltando due leggende del: Brunoe Diego Armando.“Vecchie Maniere”: il messaggio delL’opera raffigura un momento iconico di fair play tra i due campioni, immortalati mentre si scambiano un gesto amichevole durante una partita degli anni Ottanta. Sopra la scena, campeggia il titolo scelto da: “Vecchie Maniere”, un chiaro richiamo a un’epoca in cui la rivalità trarimaneva confinata esclusivamente al campo di gioco.