Roma-Napoli, il 6-2 targato Balbo e non solo: gli scontri più celebri

L’attesa è finita ed il grande momento sta per arrivare. Archiviata la vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte, lasi appresta a tornare in campo. E non potrebbe essere altrimenti, perché questa stagione è piena di impegni e di partite da disputare. I giallorossi sembrano aver ritrovato la retta via in questo inizio 2025, l’anno che potrebbe segnare una definitiva rinascita sotto ogni punto di vista. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista del match con il, in programma oggi 2 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta disputando un campionato da assoluto protagonista.Claudio Ranieri è consapevole che mettere al tappeto gli azzurri sarà un’impresa ardua. Il coach di Testaccio cercherà aiuto da alcuni dei più importanti incroci del passato, che sono avvenuti tra le mura della Lupa e che sono rimasti indissolubilmente nella storia.