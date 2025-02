Sololaroma.it - Roma-Napoli, formazioni ufficiali: Ranieri stravolge l’undici iniziale

Quasi tutto pronto per la grande sfida della Stadio Olimpico tra, che chiuderà la domenica della ventitreesima giornata di Serie A. Per i giallorossi si tratterà di un match molto importante per valutare la crescita di queste ultime settimane, affrontando una dellefavorite per la vittoria dello scudetto Con i partenopeiandrà alla caccia del settimo risultato utile consecutivo per restare in scia alla zona europea prima di un periodo di partite sulla carta favorevoli., lePer provare a fermare la capolista,ha scelto di optare per un 3-5-2, praticando una vera e propria rivoluzione nel. Tra i pali ci sarà Svilar, con la linea difensiva formata da Rensch, Mancini e NDicka e che vedrà di conseguenza il riposo di Hummels.