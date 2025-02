Calciomercato.it - Roma-Napoli, El Shaarawy non al top. Koné non convinto del cambio, fischi per Cristante e Lukaku

Il centrocampista francese nondella decisione dell’allenatore dopo una prestazione comunque non brillantissimaavanza senza emozioni particolari, una partita molto tattica che i giallorossi faticano a cambiare pur creando più di qualche buon presupposto, ma sono davvero troppi gli errori tecnici un po’ in tutti i reparti. Gli azzurri invece controllano, vanno a fiammate in contropiede ma senza incidere più di tanto.Manu Kone e Scott McTominay (LaPresse) – calciomercato.itRanieri prova a cambiare le carte, inserisce Saelemaekers e Paredes per dare più palleggio e gestione di determinati frangenti. Ad uscire sono Ele Manu, sicuramente due tra i meno brillanti oggi in campo. Il Faraone abbandona il campo con qualche noia fisica, in particolare alla caviglia per un pestone subito qualche minuto prima da Di Lorenzo che lo ha lasciato un po’ zoppicante.