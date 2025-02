Sololaroma.it - Roma-Napoli 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo

Cerca ancora continuità ladi Claudio Ranieri che giocherà il posticipo di questa ventitreesima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico nel big match contro il. Dopo la bella e fondamentale vittoria in campo europeo, i giallorossi vogliono vivere una nuova notte di altollo davanti ai propri tifosi. Segui con noi la direttatestuale della sfida.Pochi secondi fa2 Febbraio 2025 21:49 21:49ilAl via iltra.7 minuti fa2 Febbraio 2025 21:43 21:43Termina il primoFinisce il primotra, con gli ospiti che sono in vantaggio grazie alla rete di Spinazzola.19 minuti fa2 Febbraio 2025 21:31 21:3145?- Laspinge e si presenta in area per ben due volte, ma Meret risponde presente.