Terzotemponapoli.com - Roma, il fattore Olimpico

Leggi su Terzotemponapoli.com

-Napoli è il match di questa sera alle 20.45. All’sono attesi oltre 60 mila spettatori. I giallorossi hanno trasformato il loro stadio in un forte: sette sono le vittorie consecutive nel loro tempio. Anche stasera vorranno mantenere inviolata la loro tana. Di fronte c’è un Napoli che ha già violato il catino di Bergamo e non vorrà frenare la sua volata verso l’innominabile proprio stasera., sono diventate 7 le vittorie consecutive davanti ai propri tifosiIl Corriere dello Sport ha presentato la gara trae Napoli, soffermandosi sul momento positivo dei padroni di casa: “Lasta costruendo la sua rinascita puntando forte sul. E lo farà anche contro il temibile Napoli di Antonio Conte e di Romelu Lukaku. I numeri parlano chiaro: sono diventate 7 le vittorie consecutive davanti ai propri tifosi e la striscia positiva è iniziata dopo lo scivolone con l’Atalanta: da lì in poi Dybala e compagni hanno iniziato a macinare gioco e spettacolo tra campionato, Europa League e Coppa Italia, mettendo sotto i salentini, ma anche Braga, Sampdoria, Parma, Lazio, Genoa e Eintracht Francoforte.