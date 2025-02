Romadailynews.it - Roma, guida contromano e ubriaco: denunciato 23enne

Leggi su Romadailynews.it

Fermato dalla Polizia locale nel centro storico, aveva un tasso alcolemico tre volte sopra il limiteNella notte tra venerdì e sabato, durante i controlli per la sicurezza stradale e il contrasto alla malamovida, la Polizia locale diCapitale ha fermato unitaliano che aveva imboccato contno via della Vetrina, nel centro storico della città, a bordo di uno scooter Honda SH 300.Bloccato dagli agenti del I Gruppo Centro, il giovane è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito. Inoltre, il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa.Oltre alle sanzioni per lacontno e per l’assenza di assicurazione, per un totale di oltre mille euro, ilè statoall’Autorità giudiziaria perin stato di ebbrezza.