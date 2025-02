Sololaroma.it - Roma Femminile a caccia del 2° posto: Spugna chiude la prima fase con la Fiorentina

È tornata a vincere in campionato la, che ha superato la Sampdoria con un perentorio 4-0. Questo successo ha permesso di accorciare a otto lunghezze il distacco dalla capolista Juventus, blindando il terzoad una giornata dalla fine delladi campionato. Nell’ultimo turnodella pool Scudetto, la formazione diaffronterà lacon l’obiettivo di conquistare altri tre punti per provare ad agganciare 2°dell’Inter, sperando in un suo passo falso con la Lazio.: “Gara importante con la. Mercato? Può succedere di tutto”Al termine della vittoriosa sfida di ieri con la Sampdoria,ha analizzato quella che è stata la stagione fino a questo momento, proiettandosi anche al prossimo match: “Probabilmente abbiamo avuto qualche distrazione di troppo, ma questo ce lo siamo sempre detto fin dall’inizio della stagione.