Serieanews.com - Roma, fatta per il dopo Hermoso: affare da 10 milioni – ESCLUSIVA

Lachiude per l’acquisto del difensore che sostituiràfatto per 10, gran colpo giallorossoper ilda 10(Foto: Ansa) – serieanews.comLacambia e risolve un problema che si era creato in difesa.aver salutato Mario, il club giallorosso si è mosso con decisione per garantire a Claudio Ranieri un reparto completo e competitivo.Con l’arrivo di Rensch e l’inserimento di un leader esperto come Hummels, il pacchetto arretrato contava già su alternative di livello come Mancini e Ndicka, ma serviva un ultimo tassello per coprire numericamente l’uscita dell’ex Atletico Madrid. E in un mercato complicato, dove è arrivata addirittura un’offerta di 20dal Lecce per un pupillo di Ranieri, ora finalmente si chiude un colpo in entrata.