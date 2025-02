Sololaroma.it - Roma, asta per Levak: non solo la Juventus sul classe 2006

La giornata di oggi 2 febbraio sarà cruciale per la. La vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte è stata messa in archivio ed i giallorossi vogliono rimanere sulla retta via, intrapresa ormai da inizio 2025. L’obiettivo è quello di continuare a risalire la china della classifica, avvicinandosi così a quel 7° posto che varrebbe la qualificazione in Conference League. I capitolini stanno finendo di limare ogni qual tipo di dettaglio in vista del match con il Napoli, in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente ostico che sta lottando per lo Scudetto.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro sul calciomercato, anche per quanto concerne la Primavera. Già, perché il direttore tecnico Florent Ghisolfi deve prestare attenzione all’assalto da parte dei top club per alcuni gioielli del settore giovanile.