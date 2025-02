Romadailynews.it - Roma Appia Run 2025: la corsa nella storia si rinnova

XXVI edizione Domenica 13 aprilePartenza ore 9.00 Stadio delle Terme di CaracallaDomenica 13 aprile, con partenza alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini, torna laRun.Giunta alla XXVI edizione, una delle gare più affascinanti del running capitolino si presenta alla città dicon una veste tutta nuova, per celebrare lo sport, la cultura e lain un evento unico nel suo genere, che combina tradizione e innovazione, rendendo omaggio alla Città Eterna e ai suoi tesori.La novità principale di quest’anno è rappresentata dal percorso: per la prima volta, da quando laRun è nata, è previsto un passaggio esclusivo alle catacombe di San Callisto: nell’anno giubilare, infatti, gli atleti avranno l’opportunità unica di attraversare questo suggestivo sito, uno dei luoghi simbolo della cristianità, aggiungendo un tocco di spiritualità emillenaria al percorso.