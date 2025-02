Calciomercato.it - Roma, altra sconfitta in tribunale: imposto il reintegro di Pietrafesa o un maxi-risarcimento

Leggi su Calciomercato.it

Il giudice del lavoro ha dato ragione all’ex capo della comunicazione giallorossa, licenziato a febbraio di un anno fa con un’accusa molto pesanteIl giudice del lavoro ha dato ragione a Luca. L’ex capo della comunicazione dell’ASera stato licenziato a febbraio del 2024 con l’accusa “infamante” da parte del club giallorosso di aver tramato alle spalle della società con una serie di iniziative volte a danneggiarla, chiedendo anche uncolossale da 5 milioni di euro. In questo senso ildel Lavoro ha invece ordinato ildinel suo ruolo, imponendo anche il pagamento delle dodici mensilità logicamente non corrisposte in questo periodo.Dan e Ryan Friedkin (Ansafoto) – calciomercato.itPer laè l’ennesimo caso riguardante la gestione del personale negli ultimi mesi, dopo la nota vicenda del video intimo sottratto a una dipendente che stava circolando all’interno di Trigoria e non solo.