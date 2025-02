Sololaroma.it - Roma all’esame Napoli, Ranieri mescola le carte: Hummels e Dybala a riposo?

C’è un mercato da sfruttare fino all’ultima ora disponibile in casa, e il tempo è davvero poco per completare una rosa che ha bisogno almeno di un Marmol per la difesa. Oggi però si gioca, e la partita è tra le più difficili da affrontare. All’Olimpico, questa sera alle 20:45, arriva unreduce da 7 vittorie consecutive e lanciatissimo nella lotta scudetto, desideroso di prendere altro margine sull’Inter impegnato poche ore prima nel derby.Dal canto suo laè impegnata in una rimonta europea in Serie A ancora tutta da costruire, benché i risultati nel 2025 siano promettenti (3 successi e 1 pareggio in campionato). Giallorossi che punteranno ancora una volta sul fattore casa, una certezza per una squadra che all’Olimpico è difficilmente scalfibile, cosa che non si può dire invece in trasferta.