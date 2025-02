Tg24.sky.it - Roma, 16enne accoltellato in tentata rapina in zona Monteverde. È grave

Leggi su Tg24.sky.it

Un ragazzo di 16 anni è statonel corso di una, in piazza Flavio Biondo, quartiere di, intorno alle 20:30 di oggi, 2 febbraio. Il giovane è stato trasportato all'Ospedale San Camillo, dove è ricoverato in codice rosso a causa delle ferite riportate. Nulla si sa ancora sui suoi aggressori, che sono fuggiti via dalla scena del delitto. Sul posto la polizia che indaga sui fatti.