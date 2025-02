Quotidiano.net - Roccaraso teme la nuova invasione. Tiktoker scatenati: saremo 30mila

(L’Aquila)sembra la fortezza Bastiani. Il sindaco Francesco Di Donato scruta l’orizzonte, e spera, come il tenente Drogo, (il protagonista del libro di Buzzati ‘Il deserto dei tartari’), che la sua paura, quella di essere invaso dall’esercito del Sud, non si avveri mai. Il paesino abruzzese vive un’attesa vigile e trepidante, sperando che oggi non sia una domenica bestiale, come quella appena trascorsa quando ventimila visitatori ‘mordi e fuggi’, provenienti da Napoli e dintorni a bordo di 220 torpedoni, ruppero ogni argine di convivenza e civiltà, lasciando quintali di spazzatura sparsi tra il Pratone e l’Ombrellone, facendo impazzire il traffico e prendendo a pallate di neve chi sale sulle piste con la seggiovia. Il sindaco roccolano stavolta non si fa cogliere impreparato e ha messo in campo uomini e provvedimenti per cercare di evitare che la situazione precipitimente.