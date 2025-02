Tg24.sky.it - Roccaraso, oggi "flop" di turisti. La tiktoker Rita De Crescenzo: "Andiamo a Ovindoli"

Leggi su Tg24.sky.it

"Solo" 40 bus di, su un massimo di 60 autorizzati. Sembra chiudersi così, senza problematiche, la domenica della prova dei fatti per, la cittadina dell'Alto Sangro chiamata a fare i conti con l'invasione del turismo campano. Domenica scorsa si era scatenato il caos con 260 pullman degli utenti del “mordi e fuggi” spinti dagli influencer. Tra questi anche laDe, chenon è tornata ae sui social ha sottolineato come "senza di lei" non sia scattata l'invasione, proponendo intanto una nuova meta per il futuro: