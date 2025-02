Secoloditalia.it - Roccaraso, lite con i “tiktoker” (video) ma invasione contenuta. Ora però i commercianti si lamentano

“Le limitazioni e il piano di controllo messo in atto dalla prefettura insieme alle amministrazioni ha prodotto i suoi effetti”, è il commento, nel pomeriggio, all’Adnkronos, del sindaco di(L’Aquila) Francesco Di Donato. L’dei 260 autobus turistici, carichi dinapoletani, non si è ripetuta, almeno, non in quei termini. Ma non è solo merito del numero chiuso: “Il tempo non buono e le criticità di domenica scorsa hanno influito sulle presenze nella giornata di oggi”. “Ieri – continua il primo cittadino – c’è stata una buona presenza turistica, oggi c’è la metà della gente di ieri”. “Siamo soddisfatti per il piano messo in atto – aggiunge – ma dovranno essere approfondite le cause dei numerosi pulmann arrivati la scorsa domenica.”. “Le immagini circolate domenica scorsa sono negative pere non rispecchiano la realtà dell’offerta turistica e della bellezza di questo paese”, conclude.