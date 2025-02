Napolitoday.it - Roccaraso, la montagna non è un club privato (sul diritto dei napoletani a viaggiare)

L’idea che determinati posti debbano essere riservati a chi può permettersi un certo “decoro”, e non aperti a chiunque voglia goderne, mette in atto una narrazione preoccupante basata sulla esclusione sociale e sulla discriminazione. Non si tratta solo di una scelta ingiusta, ma di un principio.