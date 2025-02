Lapresse.it - Roccaraso, domenica “flop”: solo 57 pullman accreditati

Non c’è stata la tanto attesa e “minacciata” invasione di turisti campani a. Dopo le polemiche degli ultimi giorni e i fiumi d’inchiostro versati per raccontare l’esodo della scorsa, come ha spiegato il sindaco Francesco Di Donato, “c’è stata una limitazione deituristici con un’ordinanza di tutti i comuni che limita l’ingresso a 100”, per gestire al meglio il flusso di turisti che in questi giorni si stanno riversando nella località sciistica nell’Aquilano.57, circa 3mila persone“Se ne sono57 e quindi bene così, continuiamo su questa linea”. Così il sindaco di, Francesco Di Donato, intervistato da RaiNews24. Per quanto riguarda gli arrivi odierni in“finora siamo intorno alle 3mila persone, che si aggiungono naturalmente alle migliaia di persone che sono in pista a sciare e altri che sono nel nostro comprensorio”.