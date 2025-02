Ilfattoquotidiano.it - Roccaraso, botta e risposta tra il tiktoker Sansone e il sindaco Di Donato: “Bastavano due spazzini in più, bufera inutile”, “Noi sempre accoglienti”

Accesa discussione tra ilAnthonye ildiDi. Il giovane influencer ha accusato il primo cittadino di avere screditato l’immagine dei napoletani nel mondo. “Non è stato bello – ha esordito – dire tutte queste belle parole al popolo napoletano dai. Avete fatto delle bufere inutili su di noi, ci stai cacciando così: è giusto per lei per un po’ di immondizia? Abbiamo portato oltre 200mila euro qui, bastava che mettevate duein più e non si creava tutto questo polverone, avete bloccato un’economia. Abbiamo rispetto ed esigiamo rispetto”. Ilha replicato subito: “Noi amiamo Napoli: questa comunità è legata a Napoli e alla Campania ed è diventata grande grazie alla Campania. C’è bisogno naturalmente di rispetto nei confronti del territorio.