Road to Oscar 2025 | le nostre prediction per i premi musicali

Siamo arrivati al secondo appuntamento con questa rubrica settimanale che ci accompagnerà fino alla notte deglito. La scorsa settimana abbiamo parlato delle categorie più tecniche degli, ovvero fotografia, montaggio, costumi, trucco e acconciatura, sonoro, scenografia e effetti visivi. Le categorie sembrano non avere un reale vincitore già scritto da tempo, ma sono comunque litigate da pochi titoli. Wicked e The Brutalist sono i due in pole position per itecnici, con Conclave a seguire per il montaggio e Dune: Parte Due che sfida gli altri per migliori effetti visivi. Nelle categorie, invece, c’è un esclusione d’eccellenza: Challengers di Luca Guadagnino non riesce a prendere la nomination per la miglior colonna sonora. Scelta, a nostro avviso, scellerata: le musiche ipnotiche di Trent Reznor e Atticus Ross avrebbero meritato la vittoria, oltre che una nomination.