Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Royal Rumble 2025

Leggi su Zonawrestling.net

Lasi svolge alla Tropicana Field di St. Petersburg, Florida, segnando l’inizio ufficiale della Road to WrestleMania 41. L’evento presenta le tradizionaliMatch maschile e femminile, oltre a match titolati di grande impatto.L’unico matchc singolo della serata vede Cody Rhodes e Kevin Owens affrontarsi in un Ladder Match per l’Undisputed WWE Championship, dopo un feud intenso caratterizzato da brutali attacchi da parte di KO e dalla controversia fine del loro match di Saturday’s Night Main Event.La card include anche un importante 2-out-of-3 Falls Match per i WWE Tag Team Championship tra i campioni #DIY e i Motor City Machine Guns, oltre alle dueMatch da 30 partecipanti ciascuna, con in palio un’opportunità titolata a WrestleMania 41 (Allegiant Stadium di Las Vegas, 19-20 aprile).