Ristrutturazione dell’ospedale, sopralluogo al Diotallevi

I lavori per la, permetteranno di ospitare nuovi ambulatori per i medici di medicina generale. Un intervento che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione di Montegiorgio, come spiegato dal vice sindaco Alan Petrini, che venerdì ha effettuato insieme al sindaco Michele Ortenzi e ai dirigenti dell’Ast di Fermo, unsul cantiere. "Come Amministrazione tempo fa avevamo manifestato all’Ast – spiega il primo cittadino Alan Petrini in merito alla visita per verificare lo stato dell’arte – la necessità poter creare un luogo per poter erogare un servizio migliore e mettere a disposizione della comunità spazi che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati, da destinare ai medici di base. Quindi si sono attivati per reperire i finanziamenti necessari e tra qualche mese gli ambulatori per i medici di medicina generale, che attualmente sono a Piane presso Unimedica, diverranno realtà.