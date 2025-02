Ilgiorno.it - Risse, pregiudicati e ubriachi: chiuso per 30 giorni un bar vicino all'area ex Snia di Varedo

(Monza Brianza), 2 febbraio 2025 -per un mese per motivi di ordine e sicurezza pubblica un bar diall'ex. Il provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza nell'ambito dell’intensificazione dei controlli in quel territorio deriva dalle decisioni adottate in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza. Nel corso dei controlli svolti dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale, il locale è risultato frequentato da soggetti con numerosi precedenti di polizia, tra i quali anche cittadini stranieri irregolari, anche provenienti dai Comuni limitrofi o dell’hinterland milanese, visto che il bar si trovaall’industriale dismessa fortemente degradata.