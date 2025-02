Thesocialpost.it - Rissa a Napoli, feriti tre turisti tedeschi

Unaviolenta è scoppiata questa notte in piazza Bellini a. Tresono rimastidopo essere stati aggrediti con bottiglie di vetro.Leggi anche: Lanzarote, arrestato un uomo per l’aggressione a Salvatore SinagraLe condizioni deiUno deiè stato trasportato all’ospedale Cardarelli in codice rosso con una ferita lacero-contusa alla gola. I medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata. Un altro ferito è stato portato al Pellegrini, dimesso con una prognosi di 30 giorni per un trauma contusivo al volto. Il terzo ha rifiutato le cure mediche.Indagini in corsoI Carabinieri della CompagniaCentro stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.