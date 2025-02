Laverita.info - Rispunta pure Prodi per avvertirci di non esagerare con la democrazia

Leggi su Laverita.info

In un’intervista a «Repubblica», il professore dispensa la sua idea di sovranità popolare: «Anche se vinci le elezioni non puoi fare quello che vuoi». Molto meglio affidarsi a un apparato che decida per il popolo.