Riso e petto di pollo. Menu light preferito

Per la pausa-pranzo in ufficio si preferisce stare leggeri. È un pastoquello che viene consumato durante la giornata di lavoro: lo dimostrano le scelte dei dipendenti delle aziende milanesi che ordinano la "schiscetta" tramite la piattaforma PlanEat. Analizzando le specialità più cliccate, si scopre che il 73% dei lavoratori e delle lavoratrici preferisce piatti vegetariani, contro un 20% che opta per la carne e un 7% che sceglie il pesce, consumato per lo più al venerdì. Fagiolini all’olio,in bianco edialla griglia: queste le pietanze più richieste. Gli irriducibili dei carboidrati, invece, preferiscono lasagne e pasta al ragù. I dati raccolti da PlanEat, sulla base delle scelte dei propri clienti, evidenziano "una trasformazione nelle abitudini alimentari, che incoraggia scelte più salutari - commenta Nicola Lamberti, fondatore della startup del Sud Milano -.