Riscoprire l’amicizia col romanzo di Ghiotti

Giorgio carissimo, come è bello leggerti ancora dopo Gli occhi vuoti dei santi e Atti di un mancato addio, entrambi candidati al Premio Strega. Il tuo nuovo, Casa che eri, si inserisce in questo cambiamento di sguardi nella letteratura italiana che credo di aver notato negli ultimi anni. Se fino a poco tempo fa erano principalmente le autrici a occuparsi di sentimenti e privato, e gli autori trattavano soggetti di carattere politico e sociale, oggi sempre più spesso accade il contrario. Un ribaltamento che mi piace molto. Siamo davanti a uno spartiacque, e dobbiamo decidere se lasciare questo presente così com’è o scrivere il futuro da una prospettiva nuova, in ogni ambito. E mi è piaciuto moltissimo che la tua soggettiva parta dal più complesso dei rapporti umani, su cui fonda ogni comunità: