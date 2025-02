Ilrestodelcarlino.it - "Rischio mafie nel cratere". Castelli: lotta senza sosta

"Lacontro lenon deve conoscere, la criminalità deve stare alla larga dai cantieri del centro Italia". Questo è il senso dell’audizione che il commissario alla ricostruzione Guido, ha svolto alla VII commissione del Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici) sul fenomeno dellee delle altre associazioni criminali. "Prevenire le infiltrazioni mafiose nel cantiere sisma 2016 non è solo una necessità pratica, ma un imperativo morale. È indispensabile che lo Stato, attraverso strumenti adeguati e controlli rigorosi, possa garantire che ogni risorsa destinata alla ricostruzione venga utilizzata nel rispetto della legalità e per il bene delle comunità colpite. Solo così sarà possibile restituire dignità a territori feriti e assicurare un futuro prospero e sicuro per i loro abitanti" ha detto il senatore ascolano che ha riferito al senatore Raoul Russo l’esperienza della struttura commissariale nella ricostruzione del Centro Italia, dove sono al momento attivi 9000 cantieri per la ’privata’ e altri 3500 per la ’pubblica’.